Киселевич обратился к болельщикам после перехода из ЦСКА в «Авангард»

Защитник Богдан Киселевич после перехода из ЦСКА в «Авангард» обратился к болельщикам.
«Дорогие болельщики! Здравствуйте! Жизнь богата неожиданностями. В ЦСКА я пережил много ярких моментов. Было трудно, но вместе с тем легко. У нас всегда была хорошая команда, и в итоге мы подняли над головой главный трофей нашего чемпионата. И считаю себя поистине счастливым человеком!
Хочется сказать сердечное спасибо руководству ЦСКА за то, что дали шанс проявить себя в истинно легендарном клубе. Я всегда работал по-честному. И даже сейчас, в такой непростой для меня момент, на душе почему-то легко.
Здесь всегда работали, работают и будут работать настоящие профессионалы. Спасибо работникам офиса ЦСКА, персоналу команды и всем причастным к нашим победам! Без вашего профессионализма и труда ничего бы не получилось. Вы — наша семья!
И, конечно, хочу сказать искреннее спасибо нашим дорогим болельщикам. Вы всегда верили в меня, дарили надежду на победы, ваша любовь и поддержка навсегда останутся в моём сердце. Всем огромное спасибо! До новых встреч на льду!» — написал Киселевич на своей странице в одной из социальных сетей.
В текущем сезоне Киселевич провёл за армейцев 22 матча, в которых отметился пятью результативными передачами при показателе полезности «+9».
- 19 декабря 2022
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