Орлов вышел на шестое место в истории «Вашингтона» по победным голам среди защитников

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз». Игрок принёс «столичным» победу, отличившись в овертайме.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для Орлова этот гол стал 15-м победным в карьере. Российский хоккеист вышел на единоличное шестое место в истории «Вашингтона» по количеству победных шайб среди защитников. Больше таких голов забили только Калле Юханссон (16), Сергей Гончар (19), Майк Грин (20), Кевин Хэтчер (24) и Джон Карлсон (27).
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.
- 20 декабря 2022
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