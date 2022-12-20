Голевой пас Овечкина и гол Орлова помогли «Вашингтону» переиграть «Детройт»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

В первом периоде «Детройту» удалось забросить две безответные шайбы в ворота столичной команды, однако во втором периоде «Кэпиталз» удалось отыграться — Ник Дауд за 11 игровых секунд дважды поразил ворота «Детройта». В первый раз ему асситировали россиянин Александр Овечкин и Николя Обе-Кюбель, а во второй — Ник Дженсен.

Позже на 45-й минуте матча Лукас Рэймонд вновь вывел гостей вперёд, а Эрик Густафссон перевёл игру в овертайм спустя минуту. В дополнительное время исход решил российский защитник Дмитрий Орлов.

Голевая передача Овечкина стала 645-й в карьере в заокеанской лиге. По этому показателю Александр вышел на чистое 70-е место в истории НХЛ и превзошёл легендарного Бобби Орра.