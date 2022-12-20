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Голевой пас Овечкина и гол Орлова помогли «Вашингтону» переиграть «Детройт»

Голевой пас Овечкина и гол Орлова помогли «Вашингтону» переиграть «Детройт»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

В первом периоде «Детройту» удалось забросить две безответные шайбы в ворота столичной команды, однако во втором периоде «Кэпиталз» удалось отыграться — Ник Дауд за 11 игровых секунд дважды поразил ворота «Детройта». В первый раз ему асситировали россиянин Александр Овечкин и Николя Обе-Кюбель, а во второй — Ник Дженсен.

Позже на 45-й минуте матча Лукас Рэймонд вновь вывел гостей вперёд, а Эрик Густафссон перевёл игру в овертайм спустя минуту. В дополнительное время исход решил российский защитник Дмитрий Орлов.

Голевая передача Овечкина стала 645-й в карьере в заокеанской лиге. По этому показателю Александр вышел на чистое 70-е место в истории НХЛ и превзошёл легендарного Бобби Орра.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2022, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Перрон (Расмуссен, Ларкин) – 07:30 (5x5)   0:2 Сундквист (Берггрен, Велено) – 15:36 (5x4)   1:2 Дауд (Овечкин, Густафссон) – 35:35 (5x5)   2:2 Дауд (Дженсен, Обе-Кюбель) – 35:46 (5x5)   2:3 Рэймонд (Копп, Мяяття) – 44:49 (5x5)   3:3 Густафссон (Эллер, Обе-Кюбель) – 45:59 (5x5)   4:3 Орлов (Юханссон, Дауд) – 64:38 (3x3)
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