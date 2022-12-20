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Одноклубник Овечкина: ставлю, что его 801-й гол будет в большинстве в матче с «Оттавой»

Одноклубник Овечкина: ставлю, что его 801-й гол будет в большинстве в матче с «Оттавой»
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Одноклубник форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Гарнет Хэтэуэй рассказал, что ставит на то, что 801-й гол капитана клуба случится в матче с «Оттавой Сенаторз» в большинстве. Напомним, встреча состоится в ночь на 23 декабря в 3:00 мск.

«Я предсказываю 801-й гол Овечкина в большинстве в матче с «Оттавой». Хочу, чтобы он забил 802-й гол и обошёл Хоу дома в субботу (в матче с «Виннипег Джетс» 24 декабря. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Хэтэуэя Джей Пи Финлей в своём «твиттере».

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. Овечкин отстаёт от Горди Хоу всего на один гол: 800 против 801.

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