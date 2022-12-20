Хаусли: тренеры НХЛ уже 18 сезонов пытаются придумать, как остановить Овечкина

Бывший защитник клубов НХЛ Фил Хаусли рассказал о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов лиги и о том, как необходимо играть против российского форварда.

«Никогда бы не подумал, что, когда Уэйн Гретцки забил свой 802-й гол, обогнав Горди Хоу и побив рекорд НХЛ в 1994 году, что придёт кто-то другой и забьёт столько же. Но теперь, вопрос стоит не о втором месте Хоу, а о рекорде Гретцки.

Тренеры НХЛ уже 18 сезонов пытаются придумать, как остановить Овечкина. Ваша задача заключается в том, что вы всегда должны знать, где Александр находится на льду, потому что он может забить отовсюду.

Защищаясь против него, вы всегда должны быть начеку. Всегда нужно пытаться подставить клюшку под его бросок или стараться перехватить передачу на него.

Играя против Овечкина в большинстве, ближнему защитнику нужно иметь много мужества, потому что именно ему придётся блокировать его бросок.

Забить сегодня 800 голов в НХЛ — невероятное достижение. Команды сейчас очень хороши в обороне, так что в наше время эта цифра невероятна», — приводит слова Хаусли сайт НХЛ.