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Гол Наместникова и 36 сейвов Василевского не помогли «Тампе» одолеть «Торонто»

Гол Наместникова и 36 сейвов Василевского не помогли «Тампе» одолеть «Торонто»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимало «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Майкл Бантинг, Остон Мэттьюс, Пьер Энгвалль и Вильям Нюландер. У «Тампы» единственную шайбу забросил российский форвард Владислав Наместников. Российский защитник гостей Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров результативными действиями по ходу матча отметиться не сумели. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 36 бросков соперника из 38.

«Торонто Мэйпл Лифс», таким образом, смогло прервать серию из двух поражений. «Тампа-Бэй Лайтнинг», соответственно, потерпела первое поражение за шесть последних матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Бантинг (Нюландер) – 16:45 (5x5)   2:0 Мэттьюс (Сандин, Марнер) – 21:01 (5x4)   2:1 Наместников (Стэмкос) – 44:09 (5x5)   3:1 Энгвалль (Кемпф, Джиордано) – 58:14 (en)   4:1 Нюландер (Йернкрок) – 59:28 (en)
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