«Калгари» установил новый рекорд клуба в НХЛ на первой минуте матча с «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Калгари Флэймз». На момент написания новости завершён первый период, хозяева уступают — 1:2.

Счёт в матче был открыт уже спустя 15 секунд после начала встречи, когда отличился нападающий «Калгари» Тайлер Тоффоли. Ещё через 15 секунд вторую шайбу в ворота хозяев отправил Диллон Дюбе, в первом голе выступивший в роли ассистента. Теперь уже сам Тоффоли отметился голевой передачей, тогда как Элиас Линдхольм дважды подряд записал на свой счёт результативные передачи.

Как сообщает Sportsnet Stats, «Калгари» установил новый рекорд клуба, уложив два гола за 30 секунд со старта матча. Ранее «огоньки» никогда в своей истории не забивали дважды подряд так быстро в начале встречи.