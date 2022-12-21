Владелец «Вашингтона» высказался об исторических рекордах Овечкина в этом сезоне

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис поделился мнением о рекордах Александра Овечкина по количеству голов за один клуб и по количеству шайб в гостевых матчах. Первое достижение до встречи с «Аризоной Койотс», прошедшей 6 ноября, принадлежало Горди Хоу (786). Второй рекорд держал Уэйн Гретцки (402).

«Я думаю, что это большая история для парня. День номер 1, который показал, можем ли мы построить эти доверительные отношения. Его верность и выносливость были просто впечатляющими. И это рекорд, который, вероятно, никогда не будет побит — забить так много голов только за одну команду. И теперь мы в оцепенении от того, что каждый день что-то происходит. 30 ноября он побил рекорд Гретцки по количеству голов в гостевых матчах (со своей 403-й шайбой), и я подумал, сколько игроков забили столько голов за всю свою карьеру?» — приводит слова Леонсиса официальный сайт НХЛ.