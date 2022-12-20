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Лидер «Торонто»: нет никаких сомнений, что Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки

Лидер «Торонто»: нет никаких сомнений, что Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки
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Нападающий и лидер «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес ответил на вопрос, побьёт ли 37-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Нет никаких сомнений, что он сделает это. Очевидно, что он сделает это. Он по-прежнему играет на высоком уровне. В прошлом году у него был отличный сезон, и в этом году его результативность снова на высоте. Так что он определённо демонстрирует стабильность, характерную для всей его карьеры», — приводит слова Тавареса The Star.

Напомним, Овечкин занимает третье место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству забитых голов (800). На второй позиции располагается Горди Хоу (801), а лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

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