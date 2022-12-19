Главный вопрос последних лет теперь не имеет смысла. Ему на смену пришёл более важный.

Забудьте про вопрос: «Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки?» Тут почти не осталось интриги

Овечкин побьёт величайший рекорд Уэйна Гретцки по голам. Это уже не вопрос. Единственное, что остаётся неизвестным: когда он сделает это? И вот тут уже становится сложнее.

На днях известный инсайдер и аналитик Sportsnet Ник Кипреос назвал свою дату: «Ови не сможет побить рекорд до конца следующего сезона, потому что в этом случае ему надо забивать два года подряд по 50 голов. Сможет ли он забить ещё 30 в этом сезоне? И что с Бекстрёмом, сколько ещё Ови сможет продолжать забивать без него? Кто будет его центром, сможет ли Кузнецов обеспечить ему ещё 30 голов в этом сезоне? Всё это имеет значение. Не думаю, что он побьёт рекорд к концу следующего сезона — скорее, в ноябре после него.

Ови всю карьеру играет в одной команде — в нынешних условиях с рынком свободных агентов и потолком зарплат. Думаю, больше никто и никогда не сможет забить столько голов за одну команду. При действующем коллективном соглашении этого никогда не случится», — сказал Кипреос в эфире подкаста The Bob McCown Podcast.

То есть, по мнению североамериканского инсайдера, Овечкину понадобится чуть меньше двух лет, чтобы забить 95 голов. Давайте подключим простейшую математику. Если нападающий «Вашингтона» сохранит нынешнюю скорострельность (у него 20 шайб в 33 матчах — примерно 0,61 гола за встречу), то настреляет необходимое количество шайб за 156 матчей. В нынешнем сезоне «Вашингтону» осталось сыграть 49 встреч. Плюс сезон — ещё 82 матча.

А дальше давайте возьмём грубые числа. В нынешнем сезоне до конца ноября «Кэпиталз» провели 24 встречи. Простыми вычислениями получаем: к концу ноября сезона-2024/2025 Овечкин, не пропуская ни матча, выйдет на лёд в 155 встречах. Практически бинго!

Другой вопрос: сможет ли россиянин принять участие в каждом матче сезона в ближайшие два года? Слабо верится в это.

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Тем не менее Овечкин всё равно побьёт рекорд. Его контракт действует до конца сезона-2025/2026 — ещё больше трёх лет. В нынешнем чемпионате он показывает, что даже в 37 лет всё ещё не растерял своих снайперских навыков. В ближайшее время ему нужно продолжать заниматься главным делом — щёлкать из своего «офиса». А остальное сделает команда: заработает большинство или выведет на пустые ворота, например.

Сам Овечкин, кстати, едва ли преминет возможностью забить, даже если это будут пустые ворота. Опять-таки, в текущем сезоне нападающий «Вашингтона» повторил рекорд НХЛ по количеству таких голов подряд.

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир задал россиянину соответствующий вопрос: забьёт ли он 802-й гол в карьере, который выведет его на единоличное второе место в истории лиги, в пустые ворота, если ему представится шанс сделать это.

«Я не знаю. Посмотрим», — скудно ответил Овечкин.

«Я воспринял это как «Да, я бы точно хотел», — написал журналист.

Да и владелец «Вашингтона» Тед Леонсис никуда не собирается опускать свою главную звезду до завершения контракта.

«Что для хоккейного мира будет значить рекорд Овечкина? Значить для кого? Ови это сделает царём горы. На мой взгляд, это будет жемчужиной всего, что мы когда-либо видели в НХЛ в плане огласки и величия рекорда. Не знаю, у Гретцки сногсшибательное количество очков, за 2800, этот рекорд никогда никому не побить. Но быть лучшим снайпером в истории НХЛ — это на одном уровне с бомбардирским рекордом Гретцки», — продолжает Кипреос.

Бывший вратарь «Тампы» Майк Маккенна и вовсе считает, что Овечкин сможет забить за североамериканскую карьеру 1000 голов: «Сможет ли Ови забить 1000, если доиграет до 44? Да, если доиграет. Но сейчас самый возрастной игрок в НХЛ — Крэйг Андерсон (вратарь «Баффало Сэйбрз». — Прим. «Чемпионата»), ему 41. Так что скажу нет, но, на мой взгляд, Ови нужно сыграть ещё пять сезонов, чтобы добраться до 1000», — сказал Маккенна в эфире SiriusXM NHL Network Radio.

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Рекорд сделает Овечкина царём НХЛ. Просто представьте, сколько популярности и денег это принесёт «Вашингтону», самому Александру и всей лиге! Ради такой истории наверняка постараются как в руководстве «столичных», так и в самой команде.

Так что рекорд Овечкина — вопрос решённый. Осталось только понять, успеет ли он сделать это в пределах действующего контракта.