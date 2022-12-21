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Мэттьюс обогнал Овечкина по количеству голов с сезона-2016/2017

Мэттьюс обогнал Овечкина по количеству голов с сезона-2016/2017
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Американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Как отмечает Sportsnet Stats в «Твиттере», форвард «кленовых листьев» забил свой 276 гол с сезона-2016/2017. Мэттьюс вышел на единоличное первое место по количеству шайб, заброшенных за последние шесть лет. Американский нападающий обогнал российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (275).

Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

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