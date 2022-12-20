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Мэттьюс — о погоне Овечкина за Гретцки: мы являемся свидетелями невероятной истории

Мэттьюс — о погоне Овечкина за Гретцки: мы являемся свидетелями невероятной истории
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Американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поделился мыслями о погоне российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам. Кроме того, хоккеист «кленовых листьев» ответил на вопрос, задумывался ли он когда-нибудь о попытке самостоятельно превзойти достижение великого канадца.

«Честно говоря, я думаю только о том, что происходит здесь и сейчас. Я не позволяю своему разуму блуждать и заходить слишком далеко. Вот в какой точке сейчас находится Ови. Поэтому я думаю, что важно признать это и дать ему поддержку, которую он заслуживает, потому что мы являемся свидетелями довольно невероятной истории», — приводит слова Мэттьюса The Star.

Отметим, что Мэттьюс забил 275 голов после 439 матчей. У Овечкина было 275 шайб после 407 встреч.

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