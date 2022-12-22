Грубая ошибка Кирилла Капризова привела к голу в ворота «Миннесоты». Видео

В эти минуты на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Миннесоту Уайлд».



На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче ничейный – 1:1.



В одном из эпизодов игры российский нападающий гостей Кирилл Капризов допустил грубейшую ошибку, которая привела к голу в ворота его команды.



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Капризов позволил отличиться канадскому форварду Мэйсону Мактавишу. Гол был забит на 26-й минуте игры. На 37-й минуте матча гости всё-таки сравняли счёт. Точен был Коннор Дьюар. Райан Ривз и Мэйсон Шоу отдали голевые передачи.

Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:2) Капризов набрал свои 200-е и 201-е очко в рамках Национальной хоккейной лиги. Для этого 25-летнему хоккеисту понадобилось 167 матчей, что стало рекордом «Миннесоты».