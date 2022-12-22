Матвей Мичков прокомментировал свой переход в ХК «Сочи»

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков рассказал о переходе из СКА в стан южан и об игре за сборную России на турнире «3х3».

«Неожиданно получилось, что сюда перевели. Я утром проснулся, мне сообщили об этом. Нужно быть хорошо готовым к любым переменам. Моя задача — выходить на лёд и приносить пользу команде, чтобы она выигрывала. Хотелось бы, чтобы «Сочи» побеждал в каждом матче, а я забивал как можно больше голов и отдавал как можно больше голевых передач во благо команде.

Какие впечатления от турнира «3х3» в сборной России? Необычный формат, впервые удалось поучаствовать в нём. Здорово, что так придумали, потому что сезон длинный, «5 на 5», а это смена атмосферы, формат другой — голова переключается от обычной обстановки, так что очень круто придумали. В формате «3х3» больше острых моментов, больше голов, а при «5 на 5» больше играешь систематически.

Сейчас на раскатке очень хорошо себя чувствую и готовлюсь к следующей игре. Не первый раз в Сочи, места все знакомые, очень рад оказаться здесь. После прилёта смешанные чувства. Дайте немного времени, всё расскажу», — приводит слова Мичкова YouTube-канал «Сочи».

Отметим, что в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Мичков принял участие в трёх встречах, в которых не смог отметиться полезными действиями.