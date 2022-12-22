Матвей Мичков прокомментировал свой переход в ХК «Сочи»

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков рассказал о переходе из СКА в стан южан и об игре за сборную России на турнире «3х3».
«Неожиданно получилось, что сюда перевели. Я утром проснулся, мне сообщили об этом. Нужно быть хорошо готовым к любым переменам. Моя задача — выходить на лёд и приносить пользу команде, чтобы она выигрывала. Хотелось бы, чтобы «Сочи» побеждал в каждом матче, а я забивал как можно больше голов и отдавал как можно больше голевых передач во благо команде.
Какие впечатления от турнира «3х3» в сборной России? Необычный формат, впервые удалось поучаствовать в нём. Здорово, что так придумали, потому что сезон длинный, «5 на 5», а это смена атмосферы, формат другой — голова переключается от обычной обстановки, так что очень круто придумали. В формате «3х3» больше острых моментов, больше голов, а при «5 на 5» больше играешь систематически.
Сейчас на раскатке очень хорошо себя чувствую и готовлюсь к следующей игре. Не первый раз в Сочи, места все знакомые, очень рад оказаться здесь. После прилёта смешанные чувства. Дайте немного времени, всё расскажу», — приводит слова Мичкова YouTube-канал «Сочи».
Отметим, что в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Мичков принял участие в трёх встречах, в которых не смог отметиться полезными действиями.
- 22 декабря 2022
-
22:00
-
21:49
-
21:43
-
21:37
-
21:21
-
21:08
-
21:00
-
20:55
-
20:26
-
20:20
-
19:45
-
19:34
-
19:11
-
19:00
-
18:41
-
18:32
-
18:07
-
18:00
-
17:43
-
17:29
-
17:11
-
17:00
-
16:50
-
16:50
-
16:35
-
16:30
-
16:23
-
16:10
-
16:01
-
15:41
-
15:38
-
15:09
-
14:39
-
14:10
-
13:37