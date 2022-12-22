Плющев: когда вернёмся на международный уровень, у сборной России будет очень бледный вид

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал о качестве хоккея в России и о силе национальной сборной после возвращения на международные соревнования.

«У нас играют в допотопный хоккей? Да, отобрал — отдал — закрылся. Причём отдал как? Просто засадил по борту, а там поймали, не поймали — я на смену. Вот и вся игра. При этом тренеры сборной всё время говорят: чего, мол, волну гоните, у нас всё в порядке, молодые растут. Но если проблема существует, её надо решать. А если её облизывать со всех сторон и кричать, что всё здорово, — толку нет.

На Кубке Первого канала сборная Беларуси могла выиграть и в основное время. Но есть опасение, что и нынешний турнир глаза нашему руководству не откроет. Поэтому, когда нас вернут в международные соревнования, у сборной России будет очень бледный вид, причём даже в матчах с командами второго эшелона.

Сейчас в прессе появляются интервью игроков сборной, которые заявляют, что уезжают в НХЛ. Ребята не видят в России перспективы роста. Все звёзды, которых мы пиарим, — это игроки, которые не подошли НХЛ. А вот Капризов там звезда. Но он продукт не системы, а индивидуального творчества. Хотя у нас столько академий, которые работают уже более десяти лет. А где выходцы оттуда? Почему не можете подготовить хотя бы одного-двух мастеров? При этом есть прекрасные условия, инфраструктура, внимание руководства регионов, республик», — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».