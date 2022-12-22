Плющев: мастеров экстра-класса и даже просто высокого уровня у нас нет

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал про выступление сборной России на Кубке Первого канала и заявил об отсутствии в стране игроков высокого класса.

«Обсуждать результат сборной России не хочу. Мы привыкли бить по хвостам. Видим результат и начинаем объяснять причины выдающегося выступления нашей сборной, как на Олимпиаде. Но надо копать гораздо глубже — понять, почему хоккей становится всё менее популярным. В последнее время мы стараемся не замечать проблем, уговариваем сами себя, что всё здорово и хорошо.

Зато все остальные видят наши проблемы. Как реагировать на выступление сборной? Я не хочу обижать игроков, но их подбор на Кубок Первого канала не совсем понятный. Выделялся разве что один молодой паренёк из «Авангарда». Можно собрать три-четыре сборных, похожих на ту, которая играла в Москве. Однако найти игроков, которыми болельщики будут восхищаться, не получается даже на одну команду.

При этом из непонятного выступления на Олимпиаде в Пекине сделали чуть ли не фантастическое событие. Сами себя уговариваем, что у нас всё здорово, всё хорошо — но даже если брать грубую статистику, то посмотрите, сколько чемпионатов мира кряду мы проиграли. Причём и на молодёжном уровне, и на юниорском. Это говорит о том, что резерв не на самом высоком уровне. Поэтому обсуждать результат нет никакого смысла. Зри в корень, как говорил Козьма Прутков. А корень заключается в том, что мастеров экстра-класса и даже просто мастеров высокого уровня у нас недостаточно. Можно сказать, что [их] совсем нет», — приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».

Напомним, на Кубке Первого канала сборная России занята второе место. Победителями стали хоккеисты сборной Беларуси.