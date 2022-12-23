Гудроу — о текущей форме «Рейнджерс»: мы знаем, как быстро всё может пойти по иному пути

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Баркли Гудроу после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3) поделился мнением о текущей игровой форме команды. «Синерубашечники» выиграли восемь матчей из последних девяти, благодаря чему закрепились в зоне плей-офф.

«Ещё десять игр назад наш сезон выглядел не очень хорошо. После этого мы выиграли восемь матчей из девяти, и теперь оказались в хорошей позиции. Но мы знаем, как быстро всё может пойти по иному пути», — приводит слова Гудроу журналистка Молли Уолкер.

В этом матче канадский форвард «Рейнджерс» отметился заброшенной шайбой, которая помогла «Рейнджерс» отыграться в начале третьего периода и сделать счёт 3:3. Также Баркли сделал результативную передачу на гол Жюльена Готье.