Гудроу — о текущей форме «Рейнджерс»: мы знаем, как быстро всё может пойти по иному пути

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Баркли Гудроу после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3) поделился мнением о текущей игровой форме команды. «Синерубашечники» выиграли восемь матчей из последних девяти, благодаря чему закрепились в зоне плей-офф.
«Ещё десять игр назад наш сезон выглядел не очень хорошо. После этого мы выиграли восемь матчей из девяти, и теперь оказались в хорошей позиции. Но мы знаем, как быстро всё может пойти по иному пути», — приводит слова Гудроу журналистка Молли Уолкер.
В этом матче канадский форвард «Рейнджерс» отметился заброшенной шайбой, которая помогла «Рейнджерс» отыграться в начале третьего периода и сделать счёт 3:3. Также Баркли сделал результативную передачу на гол Жюльена Готье.
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