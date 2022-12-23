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Марнер уступает только Ягру по передачам в НХЛ среди крайних форвардов до 26 лет

Марнер уступает только Ягру по передачам в НХЛ среди крайних форвардов до 26 лет
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Состоялся матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу со счётом 4:3 (0:1, 2:0, 2:2) одержали хозяева льда.

В этой встрече нападающий «Торонто» Митчелл Марнер отметился голом и результативной передачей, которая стала для него 344-й за карьеру в НХЛ. Канадский форвард повторил достижение Яри Курри (344) по результативным передачам в НХЛ в возрасте 25 лет или младше и вышел на второе место в истории лиги по этому показателю среди крайних нападающих.

Теперь в этой возрастной категории только один крайний форвард — чешский нападающий Яромир Ягр — успел выполнить больше результативных передач (409), чем Марнер. Отметим, что 26 лет Митчеллу исполнится 5 мая.

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