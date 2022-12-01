Илья Самсонов победно вернулся в «Торонто» после травмы, но всё внимание было приковано к творившему историю Митчеллу Марнеру.

«Не мог и подумать, что это возможно»! В НХЛ повторили мощный рекорд из прошлого века

Перед началом матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» медицинский персонал «Торонто Мэйпл Лифс» наконец сообщил приятную новость тренерскому штабу канадской команды. Российский вратарь Илья Самсонов полностью восстановился от последствий травмы и был готов вновь вернуться на последний рубеж.

Сегодня 25-летний вратарь провёл первый матч после травмы, из-за которой пропустил около месяца. Новичок «кленовых листьев» получил травму колена ещё 5 ноября, пытаясь отразить буллит в матче регулярки с «Бостон Брюинз» (2:1). С тех пор «Мэйпл Лифс» пришлось обходиться без Самсонова, так ярко начавшего нынешний сезон и одержавшего шесть побед в восьми матчах на старте регулярки.

Забегая вперёд, сразу замечу, что возвращение Самсонова на лёд получилось максимально успешным. Российский голкипер отразил 23 броска из 24 и стал второй звездой матча. С полной уверенностью можно говорить о том, что именно Илью признали бы лучшим игроком встречи, если бы не топ-событие в истории «Торонто» и всей НХЛ, произошедшее в самой концовке матча.

Стартовый период не принёс зрителям радости от заброшенных шайб. Первого гола в матче пришлось ждать до пятой минуты второго периода, когда лучший снайпер прошлой регулярки НХЛ Остон Мэттьюс оформил 12-й гол в нынешнем сезоне, продолжив преследование ушедших в отрыв нападающего «Даллас Старз» Джейсона Робертсона и остальных лидеров актуального снайперского зачёта.

Ответ гостей не заставил себя долго ждать – уже спустя три минуты после гола Мэттьюса «акулам» удалось восстановить равновесие на табло. Американский форвард Мэтт Ньето пробил Самсонова, сравняв счёт в матче. Однако этот гол оказался последней приятной новостью для «Сан-Хосе» в сегодняшней встрече.

Исход встречи решился за 2,5 минуты до конца третьего периода, когда шведский нападающий Пьер Энгвалль во второй раз в матче вывел «Торонто» вперёд. «Акулы» бросились отыгрываться, заменили вратаря на шестого полевого игрока и получили гол в пустые ворота, автором которого стал канадский форвард хозяев Митчелл Марнер.

Любопытно, что Марнеру удалось поставить точку в игре не с первой попытки. Его первый бросок вышел неточным, но со второй попытки канадцу-таки удалось поразить пустые ворота «Шаркс» и установить окончательный счёт.

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«О чём я подумал, когда Митч первый раз не попал в пустые ворота? Что он делает? Просто положи шайбу в ворота и пойдём по домам!», – со смехом сказал Мэттьюс после завершения встречи.

Гол Марнера получился по-настоящему историческим моментом для всей организации «Торонто». Всё дело в том, что к матчу с «Сан-Хосе» Митчелл подходил с потрясающей 17-матчевой серией с набранными очками, которая длится с 28 октября 2022 года!

Примечательно, что феноменальная результативная серия игрока началась с гостевого матча с «Шаркс», когда канадец набрал 2 (1+1) очка. С того момента Марнер совершал как минимум одно результативное действие в каждой из 16 встреч – и его 17-матчевая серия с очками являлась третьим результатом в истории клуба.

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Благодаря сегодняшнему голу в пустые ворота Митчелл продлил серию до 18 матчей, таким образом повторив рекорд «Торонто», установленный ещё в прошлом веке. Ранее только Дэррил Ситтлер (18 матчей в сезоне-1977/1978) и Эдди Ольчик (18 матчей в сезоне-1988/1989) выдавали подобные серии в истории «Мэйпл Лифс».

Сегодня к ним присоединился Марнер, за что закономерно и получил звание первой звезды матча. В раздевалке одноклубники устроили холодный душ, облив его с ног до головы, поздравив партнёра по команде с огромным достижением.

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«Честно говоря, это действительно особенный момент для меня, который очень многое значит. Вырасти в этом городе, быть большим фанатом этой команды и сейчас оказаться в одном ряду с такими особенными игроками — это нечто особенное. Росший ребёнок не мог и подумать, что это возможно, но сегодня всё стало реальностью. Классный момент, но победа важнее», – высказался Марнер о своём достижении.

«Торонто» одержал пятую победу подряд и в следующем матче (4 декабря) сыграет с финалистом прошлого плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». Если Митчелл сумеет набрать очки и во встрече с «молниями», то в этом случае он станет первым игроком в истории «Торонто» с 19-матчевой результативной серией.

Что касается Самсонова, то Илья стал третьим голкипером в истории «Торонто», выигравшим шесть матчей подряд со старта сезона на домашнем льду. Российский голкипер повторил достижение Феликса Потвина, защищавшего ворота «Мэйпл Лифс» в сезоне-1993/1994. Клубный рекорд в этой номинации принадлежит Брюсу Гэмблу (девять домашних побед подряд со старта регулярки-1967/1968).