«Сожалею о случившемся». Форвард «Миннесоты» — о нанесении травмы Свечникову

Нападающий «Миннесоты» Мэйсон Шоу прокомментировал эпизод, в котором он нанёс травму колена российскому нападающему «Сан-Хосе» Евгению Свечникову в матче с «Шаркс» (2:5). Россиянин получил травму и покинул площадку, хоккеиста «Уайлд» удалили до конца матча. «Сан-Хосе» во время пятиминутного большинства забросил две шайбы и предопределил исход матча в свою пользу.

«У меня было три разрыва крестообразных связок, и я последний человек, кто хочет нанести кому-то травму колена. Я сожалею о случившемся, потому что это удаление поставило нашу команду в очень плохое положение и в конечном счёте повлияло на результат игры», — цитирует Шоу журналист Майкл Руссо в своей соцсети.

В текущем сезоне на счету Свечникова 27 матчей за «Сан-Хосе», в которых россиянин набрал 7 (3+4) очков.