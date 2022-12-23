Расплата за грязь. Россиянина в НХЛ грубо ударили коленом — его команда отомстила голами

«Сан-Хосе» использовал большое удаление Мэйсона Шоу и прервал победную серию «Миннесоты», которую сегодня не спас даже Кирилл Капризов.

«Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесота Уайлд» последнее время двигались в противоположных направлениях турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. Подопечные Дэвида Куинна проиграли три матча подряд и опустились на 13-е место Запада, тогда как выигравшие шесть матчей подряд «дикари» смогли подняться на шестую строчку и сегодня имели реальный шанс ещё сильнее улучшить свои позиции.

Однако уже на первой минуте матча хозяевам удалось открыть счёт благодаря своевременному подключению в атаку защитника Эрика Карлссона. Шведский хоккеист получил идеальную передачу от партнёра по линии обороны Джейкоба Мегны и броском в касание поразил ворота своего соотечественника Филипа Густавссона. Второстепенным ассистентом в этом эпизоде выступил российский нападающий «акул» Александр Барабанов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ответ гостей получился, во-первых, очень стремительным, а во-вторых, очень изящным. Защитник «Миннесоты» Джон Меррилл из своей зоны словно в футболе выполнил верховой заброс вперёд на ход Йоэлю Эрикссону Эку – шведский форвард подобрал шайбу в чужой зоне, выкатился один на один с Джеймсом Раймером и сравнял счёт в матче. Очень оригинальный гол гостей случился всего спустя полторы минуты после шайбы Карлссона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В середине стартовой трети «акулы» во второй раз в матче захватили лидерство в счёте благодаря точному броску Ноа Грегора, но судьбоносный эпизод всей встречи произошёл уже в середине второго периода, когда Мэйсон Шоу грязно проатаковал Евгения Свечникова. Российский форвард выкидывал шайбу из своей зоны, тогда как соперник в этот момент шёл ему наперерез – нога Свечникова оказалась в уязвимом положении, а шедший на силовой приём Шоу не предпринял никакой попытки либо уйти от контакта, либо по крайней мере смягчить удар. На полном ходу Мэйсон коленом атаковал Евгения, за что и получил удаление до конца матча.

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К большому счастью Евгения, удар Шоу всё-таки пришёлся не в саму коленную чашечку, как могло изначально показаться и что могло привести к куда более неприятным последствиям для здоровья россиянина, а в область чуть-чуть повыше, поэтому тяжёлой травмы Свечников-старший сумел избежать. Пропустив конец второго периода, Евгений даже вернулся на лёд после перерыва, когда ситуация на табло для его команды значительно улучшилась.

Швейцарский нападающий хозяев Тимо Майер реализовал непосредственно пятиминутное большинство, а Оскар Линдблом поразил ворота гостей спустя пять секунд после появления из штрафного бокса хоккеиста «дикарей», отбывавшего удаление Шоу. В обоих случаях голевыми передачами отметился Карлссон, завершивший встречу с 4 (1+3) результативными действиями.

Четвёртое очко в матче стало для Эрика 46-м в нынешнем сезоне, что является лучшим результатом среди защитников в XXI веке на аналогичном отрезке регулярного чемпионата. Начиная с 1975 года только Полу Коффи (55 в сезоне-1985/1986, 50, 1988/1989) и Элу Маккиннису (50, 1990/1991) удавалось набрать больше очков в 35 матчах со старта сезона среди защитников. Результат Карлссона стал четвёртым на этом временном интервале.

Под занавес второго периода сработала фирменная связка «Миннесоты»: Кирилл Капризов нашёл передачей Матса Цуккарелло, а норвежский форвард точным броском возродил интригу. Но в третьем периоде совершить камбэк у гостей не получилось – окончательный счёт установил Кевин Лабанк, поразивший пустые ворота. Кстати, перед голевым броском Лабанк обокрал Капризова, выбив у россиянина шайбу, когда тот пускался в обводку. Но исход матча к тому времени всё равно уже был ясен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Сан-Хосе» прервал трёхматчевую серию поражений, тогда как «Миннесота» проиграла впервые за последние семь матчей. Удаление Шоу, фактически приведшее к двум голам «акул», так и осталось определяющим эпизодом всего матча.

«Избежал серьёзной травмы? Чувствую определённый дискомфорт, но, конечно, хорошо, что не случилось худшего. Но ещё посмотрим, как нога поведёт себя дальше», — после завершения встречи в общении с журналистами сказал Свечников, чьё колено в этот момент всё равно было обмотано пакетом со льдом.

«У меня было три разрыва крестообразных связок, и я последний человек, кто хочет нанести кому-то травму колена. Я сожалею о случившемся, потому что это удаление поставило нашу команду в очень плохое положение и, в конечном счёте, повлияло на результат игры», — высказался Шоу.