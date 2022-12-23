Евгений Свечников получил травму после грубого удара коленом хоккеиста «Миннесоты»
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесотой Уайлд». После второго периода хозяева ведут со счётом 4:2.
В середине второго периода нападающий «Миннесоты» Мэйсон Шоу провёл грубый силовой приём против российского нападающего «акул» Евгения Свечникова. Форвард «дикарей» атаковал россиянина, который находился без шайбы, подняв ногу и въехав коленом в область колена Свечникова. Россиянин покинул площадку. Шоу получил удаление до конца матча, а хозяева забросили две шайбы за время большинства.
Отметим, что во всех голах «Сан-Хосе» принял участие шведский защитник Эрик Карлссон. Игрок обороны забросил шайбу и отдал три результативные передачи.
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