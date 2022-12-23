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Главный тренер «Вашингтона» высказался о безголевой серии Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» высказался о безголевой серии Овечкина
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал безголевую серию 37-летнего капитана команды Александра Овечкина. Российский нападающий не смог отличиться во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз». Овечкин не забил в четвёртом матче подряд. Он находится в одной шайбе от Горди Хоу, на счету которого 801 гол в НХЛ.

«801-й гол придёт. Овечкину нужно просто продолжать делать то, что он делает», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Овечкин занимает третье место в истории Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий забил 800 голов. Горди Хоу располагается на второй строчке с 801 шайбой. Удерживает рекорд по количеству голов в НХЛ Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы в лиге.

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