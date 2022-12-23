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Киселевич: крутая атмосфера в Омске. Очень рад, что болельщики так близко находятся

Киселевич: крутая атмосфера в Омске. Очень рад, что болельщики так близко находятся
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Защитник «Авангарда» Богдан Киселевич высказался после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром».

«Если честно, очень крутая атмосфера здесь в Омске, я был очень рад, что такая поддержка болельщиков, что они так близко и рядом находятся. Шикарно ощущается, когда трибуны гонят вперёд. По игре вы сами видели, что «Амур» стал совершенно другой, изменился, они борются за плей-офф. Они неплохо играли и, наверное, где-то сами себе усложняли жизнь.

Моё состояние в новом клубе? Чем быстрее адаптируюсь – тем лучше, мне все помогают, подсказывают. Конечно, есть отличия в игре защитников от ЦСКА, поэтому надо работать, и я уверен, что всё наладим», — сказал Киселевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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