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Вратаря «Айлендерс» Варламова перевели в список долгосрочно травмированных

Вратаря «Айлендерс» Варламова перевели в список долгосрочно травмированных
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Российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Семёна Варламова перевели в список долгосрочно травмированных, сообщает журналист Эндрю Гросс в своём «твиттере».

Ранее генеральный менеджер «островитян» Лу Ламорелло заявлял, что опытный вратарь выбыл на несколько дней.

Напомним, в нынешнем сезоне 34-летний Варламов принял участие в 12 матчах, в которых одержал восемь побед при 91,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,65.

«Айлендерс» в 34 встречах одержали 18 побед (15 из них — в основное время) при 16 поражениях. «Островитяне» набрали 38 баллов, расположившись на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече команда сыграет дома с «Флоридой Пантерз» 25 декабря (3:30 мск).

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