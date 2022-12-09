Журналист из США: Сорокин претендует на «Везину», а Варламов показал грозность их тандема
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Журналисты Национальной хоккейной лиги составили рейтинг силы клубов на основе результатов в целом по сезону и за последнее время. «Нью-Йорк Айлендерс» в этом топе занял 13-е место. Особое внимание было уделено российским вратарям команды.
«Айлендерс» в этом сезоне под руководством нового тренера Лэйна Ламберта больше атакуют, но они зайдут далеко только из-за игры вратарей. Илья Сорокин претендует на получение «Везина Трофи», а Семён Варламов показал, насколько грозным является тандем после победы «Нью-Йорка» в матче с «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:0. Даже когда игра в нападении застопорится, у «Айлендерс» всё ещё будут шансы на победу благодаря этим двоим», — приводит слова журналиста Брайана Комптона официальный сайт НХЛ.
Новость по темеВарламов признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Чикаго»
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