Журналист из США: Сорокин претендует на «Везину», а Варламов показал грозность их тандема

Журналисты Национальной хоккейной лиги составили рейтинг силы клубов на основе результатов в целом по сезону и за последнее время. «Нью-Йорк Айлендерс» в этом топе занял 13-е место. Особое внимание было уделено российским вратарям команды.

«Айлендерс» в этом сезоне под руководством нового тренера Лэйна Ламберта больше атакуют, но они зайдут далеко только из-за игры вратарей. Илья Сорокин претендует на получение «Везина Трофи», а Семён Варламов показал, насколько грозным является тандем после победы «Нью-Йорка» в матче с «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:0. Даже когда игра в нападении застопорится, у «Айлендерс» всё ещё будут шансы на победу благодаря этим двоим», — приводит слова журналиста Брайана Комптона официальный сайт НХЛ.