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Маккэфри: Кросби или Овечкин? В таких вопросах всё сводится к вашему стилю предпочтений

Маккэфри: Кросби или Овечкин? В таких вопросах всё сводится к вашему стилю предпочтений
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Спортивных эксперт Шон Маккэфри прокомментировал противостояние хоккеистов Сидни Кросби и Александра Овечкина.

«Кросби или Овечкин? В подобных вопросах всё сводится к вашему стилю предпочтений.

Если вам нравится опытный центрфорвард, ежедневно ослепляющий соперников, то Кросби — ваш выбор. Если вам нужен суровый нападающий, которого невозможно остановить, когда он делает один из своих фирменных бросков, то Овечкин — ваш выбор.

Но если бы мне пришлось выбирать одно? Дайте мне ухмыляющегося Овечкина. Все любят голы», — приводит слова Маккэфри The Hockey News.

Кросби забил 536 голов, сделал 916 передач и набрал 1452 очка в 1141 встрече НХЛ. Статистика Овечкина — 800 голов, 648 передач и 1448 очков в 1309 играх турнира.

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