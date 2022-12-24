Овечкин стал 18-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1450 очков, приблизившись к Кросби

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Российский форвард Александр Овечкин отметился по ходу встречи двумя заброшенными шайбами и результативной передачей. На счету Александра после этого матча 1451 очко в заокеанской карьере. Он занимает 18-е место в списке бомбардиров. У находящегося на 17-м месте форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби на одно очко больше.
Напомним, вторую шайбу в данной встрече Овечкин забросил за минуту до окончания матча. После сегодняшнего дубля Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 92 шайб.
- 24 декабря 2022
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