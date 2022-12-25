Генменеджер «Ак Барса» рассказал о переговорах о продлении контракта с Воронковым
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о переговорах с нападающим казанцев Дмитрием Воронковым о продлении контракта.
«С Воронковым переговоры идут, у него действующий контракт до 30 апреля, и всё может в любой момент поменяться. Я не говорю, что с ним закрытая страница, мы будем стараться делать всё, чтобы он остался у нас», — приводит слова Валиуллина ТАСС.
Напомним, заокеанский портал The Athletic ранее сообщал, что Воронков намерен подписать контракт с «Коламбус Блю Джекетс».
В текущем сезоне 22-летний нападающий сыграл за казанцев 31 матч, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. «Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 47 очков.
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