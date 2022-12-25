Расписание предварительного раунда молодёжного чемпионата мира — 2023

26 декабря 2022 года стартует молодёжный чемпионат мира, который пройдёт в канадских городах Галифакс и Монктон по 5 января 2023 года. Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в мае текущего года турнир был перенесён в Канаду.

«Чемпионат» представляет расписание предварительного раунда МЧМ — 2023 (время московское):

26 декабря

Финляндия — Швейцария 19:00

Швеция — Австрия 21:30

27 декабря

Латвия — США 00:00

Чехия — Канада 02:30

Финляндия — Словакия 19:00

Германия — Швеция 21:30

28 декабря

Швейцария — Латвия 00:00

Австрия — Чехия 02:30

29 декабря

Словакия — США 00:00

Канада — Германия 02:30

Латвия — Финляндия 19:00

Швеция — Чехия 21:30

30 декабря

США — Швейцария 00:00

Австрия — Канада 02:30

Словакия — Латвия 19:00

31 декабря

Германия — Австрия 00:30

Швейцария — Словакия 19:00

Чехия — Германия 21:30

1 января 2023 года

США — Финляндия 00:00

Канада — Швеция 02:30