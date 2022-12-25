Расписание предварительного раунда молодёжного чемпионата мира — 2023

26 декабря 2022 года стартует молодёжный чемпионат мира, который пройдёт в канадских городах Галифакс и Монктон по 5 января 2023 года. Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в мае текущего года турнир был перенесён в Канаду.
«Чемпионат» представляет расписание предварительного раунда МЧМ — 2023 (время московское):
26 декабря
Финляндия — Швейцария 19:00
Швеция — Австрия 21:30
27 декабря
Латвия — США 00:00
Чехия — Канада 02:30
Финляндия — Словакия 19:00
Германия — Швеция 21:30
28 декабря
Швейцария — Латвия 00:00
Австрия — Чехия 02:30
29 декабря
Словакия — США 00:00
Канада — Германия 02:30
Латвия — Финляндия 19:00
Швеция — Чехия 21:30
30 декабря
США — Швейцария 00:00
Австрия — Канада 02:30
Словакия — Латвия 19:00
31 декабря
Германия — Австрия 00:30
Швейцария — Словакия 19:00
Чехия — Германия 21:30
1 января 2023 года
США — Финляндия 00:00
Канада — Швеция 02:30
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