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Расписание предварительного раунда молодёжного чемпионата мира — 2023

Расписание предварительного раунда молодёжного чемпионата мира — 2023
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26 декабря 2022 года стартует молодёжный чемпионат мира, который пройдёт в канадских городах Галифакс и Монктон по 5 января 2023 года. Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в мае текущего года турнир был перенесён в Канаду.

«Чемпионат» представляет расписание предварительного раунда МЧМ — 2023 (время московское):

26 декабря
Финляндия — Швейцария 19:00
Швеция — Австрия 21:30

27 декабря
Латвия — США 00:00
Чехия — Канада 02:30
Финляндия — Словакия 19:00
Германия — Швеция 21:30

28 декабря
Швейцария — Латвия 00:00
Австрия — Чехия 02:30

29 декабря
Словакия — США 00:00
Канада — Германия 02:30
Латвия — Финляндия 19:00
Швеция — Чехия 21:30

30 декабря
США — Швейцария 00:00
Австрия — Канада 02:30
Словакия — Латвия 19:00

31 декабря
Германия — Австрия 00:30
Швейцария — Словакия 19:00
Чехия — Германия 21:30

1 января 2023 года
США — Финляндия 00:00
Канада — Швеция 02:30

Календарь МЧМ - 2023
Турнирная таблица МЧМ - 2023
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