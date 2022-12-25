«Сочи» потерпел 14-е поражение подряд, уступив по буллитам «Ак Барсу»

Завершился единственный матч игрового дня в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сочи» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Победу по буллитам со счётом 4:3 одержали гости.

На второй минуте первого периода счёт в матче открыл форвард гостей Александр Радулов с передач Станислава Галиева и Вадима Шипачёва.

На четвёртой минуте второго периода счёт сравнял Амир Гараев с передач Артёма Фёдорова и Артёма Николаева. На 14-й минуте свою первую шайбу за «Сочи» забросил Матвей Мичков с передач Артёма Фёдорова и Василия Мачулина. Чуть более чем через минуту вновь сделал счёт равным Дмитрий Кагарлицкий с передачи Александра Радулова.

На 11-й минуте третьего периода вывел гостей вперёд Кирилл Панюков с передач Кирилла Семёнова и Даниила Журавлёва. За минуту до конца третьего периода счёт 3:3 сделал Артём Николаев с передач Артёма Фёдорова и Брэндона Гормли.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Александра Радулова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».