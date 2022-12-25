Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» потерпел 14-е поражение подряд, уступив по буллитам «Ак Барсу»

«Сочи» потерпел 14-е поражение подряд, уступив по буллитам «Ак Барсу»
Комментарии

Завершился единственный матч игрового дня в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сочи» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Победу по буллитам со счётом 4:3 одержали гости.

На второй минуте первого периода счёт в матче открыл форвард гостей Александр Радулов с передач Станислава Галиева и Вадима Шипачёва.

На четвёртой минуте второго периода счёт сравнял Амир Гараев с передач Артёма Фёдорова и Артёма Николаева. На 14-й минуте свою первую шайбу за «Сочи» забросил Матвей Мичков с передач Артёма Фёдорова и Василия Мачулина. Чуть более чем через минуту вновь сделал счёт равным Дмитрий Кагарлицкий с передачи Александра Радулова.

На 11-й минуте третьего периода вывел гостей вперёд Кирилл Панюков с передач Кирилла Семёнова и Даниила Журавлёва. За минуту до конца третьего периода счёт 3:3 сделал Артём Николаев с передач Артёма Фёдорова и Брэндона Гормли.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Александра Радулова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2022, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 4
Б
Ак Барс
Казань
0:1 А. Радулов (Галиев, Шипачёв) – 01:39 (5x4)   1:1 Гараев (Фёдоров, Николаев) – 23:38 (5x5)   2:1 Мичков (Фёдоров, Мачулин) – 33:50 (5x4)   2:2 Кагарлицкий (А. Радулов) – 35:04 (5x5)   2:3 Панюков (Семёнов, Журавлёв) – 50:02 (5x5)   3:3 Николаев (Фёдоров, Гормли) – 58:53 (5x5)   3:4 А. Радулов – 65:00 (ПБ)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022