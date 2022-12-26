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Мирошниченко стал самым молодым автором гола «Авангарда» в КХЛ

Мирошниченко стал самым молодым автором гола «Авангарда» в КХЛ
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В Омске в эти минуты проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимает на своём льду астанинский «Барыс». После первого периода счёт 2:1 в пользу хозяев.

На 17-й минуте первого периода вторую шайбу омичей в матче и первую для себя в КХЛ забросил 18-летний форвард Иван Мирошниченко. Таким образом, Иван стал самым молодым автором гола «Авангарда» в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Хоккеист отличился за омичей в возрасте 18 лет и 325 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал Евгению Орлову — 18 лет и 351 день.

Напомним, в марте 2022 года у форварда была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии.

В текущем сезоне КХЛ Мирошниченко сыграл шесть матчей за «Авангард».

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