Победивший рак Мирошниченко забросил первую шайбу в КХЛ

В Омске в эти минуты проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимает на своём льду астанинский «Барыс». После первого периода счёт 2:1 в пользу хозяев.

На 17-й минуте первого периода вторую шайбу омичей в матче и первую для себя в КХЛ забросил 18-летний форвард Иван Мирошниченко с передачи Фёдора Малыхина. После перехвата Мирошниченко вошёл в зону и кистевым броском отправил шайбу в дальний угол.

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Напомним, в марте 2022 года у форварда была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии.