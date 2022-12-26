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Победивший рак Мирошниченко забросил первую шайбу в КХЛ

Победивший рак Мирошниченко забросил первую шайбу в КХЛ
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В Омске в эти минуты проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимает на своём льду астанинский «Барыс». После первого периода счёт 2:1 в пользу хозяев.

На 17-й минуте первого периода вторую шайбу омичей в матче и первую для себя в КХЛ забросил 18-летний форвард Иван Мирошниченко с передачи Фёдора Малыхина. После перехвата Мирошниченко вошёл в зону и кистевым броском отправил шайбу в дальний угол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, в марте 2022 года у форварда была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии.

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