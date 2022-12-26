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Сборная Финляндии неожиданно уступила сборной Швейцарии на МЧМ-2023

Сборная Финляндии неожиданно уступила сборной Швейцарии на МЧМ-2023
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В Монктоне (Канада) завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Финляндии встречалась со сборной Швейцарии. Победу в овертайме одержали швейцарцы со счётом 3:2.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На третьей минуте второго периода счёт открыл Конста Капанен с передач Калле Вяйсянена и Сами Пяйвяринта. Спустя 10 минут восстановил равенство в счёте Лоренцо Каноника с передач Йонаса Тайбеля и Николаса Бехлера.

На пятой минуте третьего периода вывел сборную Швейцарии вперёд Джереми Джабола. На девятой минуте периода счёт сравнял Калле Вяйсянен с передач Сами Пяйвяринты и Калле Эрвасти.

В овертайме победу швейцарцам принёс Аттилио Биаска.

U20 ЧМ-2023. Группа B
26 декабря 2022, понедельник. 19:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
2 : 3
ОТ
Швейцария U20
1:0 Капанен (Вяйсянен, Пяйвяринта) – 22:24 (5x5)   1:1 Каноника (Тайбель) – 32:54 (5x5)   1:2 Джабола (Алж, Тайбель) – 44:43 (5x5)   2:2 Вяйсянен (Пяйвяринта, Эрвасти) – 48:09 (5x5)   2:3 Биаска (Биксель) – 60:41 (3x3)
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