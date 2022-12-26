Сборная Финляндии неожиданно уступила сборной Швейцарии на МЧМ-2023

В Монктоне (Канада) завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Финляндии встречалась со сборной Швейцарии. Победу в овертайме одержали швейцарцы со счётом 3:2.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На третьей минуте второго периода счёт открыл Конста Капанен с передач Калле Вяйсянена и Сами Пяйвяринта. Спустя 10 минут восстановил равенство в счёте Лоренцо Каноника с передач Йонаса Тайбеля и Николаса Бехлера.

На пятой минуте третьего периода вывел сборную Швейцарии вперёд Джереми Джабола. На девятой минуте периода счёт сравнял Калле Вяйсянен с передач Сами Пяйвяринты и Калле Эрвасти.

В овертайме победу швейцарцам принёс Аттилио Биаска.