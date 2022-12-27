«Мы рабоче-крестьянские». Кадейкин рассказал, как уход легионеров изменил «Салават»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал, как уход легионеров изменил уфимский клуб.

«Чувствую ли, что моя роль с уходом легионеров из «Салавата» изменилась? Я на самом деле не чувствую давления или чего-то такого. Легионеры здорово играли, но у нас вообще сейчас поменялся формат команды. Нельзя сказать, что у нас лидеры и не лидеры. У нас достаточно ровная команда. Знаете, как финны играли на Олимпиаде, у них там в финале, если я не ошибаюсь, четвёртое звено забило: Бьёрнинен подставил, Анттила бросал. У нас такой формат, что все звенья играют, все звенья могут сделать результат. Мы не играем по 25 минут, и нет такого, что всё только на наших плечах лежит. Мы в общем-то рабоче-крестьянские, все работаем и играем более-менее ровно», — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Кадейкиным читайте на «Чемпионате»: