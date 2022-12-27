«Локомотив» заключил контракт с 37-летним Варнаковым, он не играл с октября 2021-го

«Локомотив» заключил контракт с нападающим Михаилом Варнаковым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023.
37-летний форвард последние четыре сезона играл за нижегородское «Торпедо». В прошедшем сезоне форвард провёл восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал два очка – оба за результативные передачи.
Варнаков сыграл в КХЛ 14 сезонов, где, помимо «Торпедо», выступал за «Ак Барс», СКА и московское «Динамо». Всего на счету Михаила 663 матча в рамках регулярного чемпионата, где он набрал 371 очко (198+173). Также он провёл 85 матчей в плей-офф и набрал 37 баллов (20+17).
Ярославский клуб после 44 матчей набрал 62 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.
- 27 декабря 2022
-
15:00
-
14:56
-
14:41
-
14:23
-
14:15
-
14:00
-
13:56
-
13:29
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:21
-
12:04
-
11:53
-
11:46
-
11:33
-
11:21
-
11:08
-
10:54
-
10:40
-
10:30
-
10:24
-
10:15
-
10:11
-
10:03
-
09:55
-
09:51
-
09:38
-
09:30
-
09:23
-
09:12
-
09:05
-
08:57
-
08:40
-
08:33