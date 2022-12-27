«Локомотив» заключил контракт с 37-летним Варнаковым, он не играл с октября 2021-го

«Локомотив» заключил контракт с нападающим Михаилом Варнаковым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023.

37-летний форвард последние четыре сезона играл за нижегородское «Торпедо». В прошедшем сезоне форвард провёл восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал два очка – оба за результативные передачи.



Варнаков сыграл в КХЛ 14 сезонов, где, помимо «Торпедо», выступал за «Ак Барс», СКА и московское «Динамо». Всего на счету Михаила 663 матча в рамках регулярного чемпионата, где он набрал 371 очко (198+173). Также он провёл 85 матчей в плей-офф и набрал 37 баллов (20+17).

Ярославский клуб после 44 матчей набрал 62 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.