«Локомотив» больше не планирует менять состав команды до закрытия трансферного окна

Ярославский «Локомотив» не планирует организовывать обмены или продажу игроков перед закрытием трансферного окна.
«Локомотив» больше не планирует заниматься трансферами до закрытия окна», — сообщили ТАСС в ярославском клубе.
Напомним, сегодня ярославцы объявили о том, что заключили контракт до конца сезона с 37-летним нападающим Михаилом Варнаковым.
В середине декабря было объявлено, что клуб продлил соглашение с нынешним главным тренером команды Игорем Никитиным ещё на два года.
Железнодорожники также продлили контракты с защитниками Рушаном Рафиковым и Максимом Осиповым (до 2025 года) и переподписали двухлетнее соглашение с игроком обороны Андреем Сергеевым.
«Локомотив» после 44 матчей набрал 62 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.
- 27 декабря 2022
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