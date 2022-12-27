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«Локомотив» больше не планирует менять состав команды до закрытия трансферного окна

«Локомотив» больше не планирует менять состав команды до закрытия трансферного окна
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Ярославский «Локомотив» не планирует организовывать обмены или продажу игроков перед закрытием трансферного окна.

«Локомотив» больше не планирует заниматься трансферами до закрытия окна», — сообщили ТАСС в ярославском клубе.

Напомним, сегодня ярославцы объявили о том, что заключили контракт до конца сезона с 37-летним нападающим Михаилом Варнаковым.

В середине декабря было объявлено, что клуб продлил соглашение с нынешним главным тренером команды Игорем Никитиным ещё на два года.

Железнодорожники также продлили контракты с защитниками Рушаном Рафиковым и Максимом Осиповым (до 2025 года) и переподписали двухлетнее соглашение с игроком обороны Андреем Сергеевым.

«Локомотив» после 44 матчей набрал 62 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.

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