The Athletic признал игру Владислава Гаврикова в матче с «Каролиной» худшей в 2022 году

Журналисты The Athletic Шейна Голдман и Дом Лущишин представили топ худших событий года. В пункте «худшая игра» обозреватели назвали российского защитника «Коламбус Блю Джекетс» Владислава Гаврикова.

«Четыре худших индивидуальных действия в рамках одного матча в 2022 году с точки зрения игрового счёта увидели с одним соперником: «Каролиной Харрикейнз».



Вот против кого Владислав Гавриков вышел в составе «Блю Джекетс» в первый день Нового года. «Коламбус» обыгрывал «Каролину» со счётом 4:0 и пропустил семь голов подряд.



Это была спокойная встреча для защитника, если судить по протоколу: ноль очков, ноль бросков, две минуты штрафа и два силовых приёма. Удаление в первом периоде сработало в плюс для «Блю Джекетс», поскольку Густав Нюквист забил в меньшинстве, пока Гавриков был в штрафном боксе.



Проблема заключалась в самой его игре. При игре «пять на пять» «Каролина» перестреляла «Блю Джекетс» со счётом 46-7, когда на льду был Гавриков. А команда защитника проиграла со счётом 1:5, пока он был на льду. Две потери за матч только навредили его делу», — говорится в сообщении.