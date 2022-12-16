The Athletic: Гавриков стоит в очереди на существенное увеличение зарплаты

Журналист The Athletic Эрик Духачек высказался о попадании российского защитника «Коламбус Блю Джекетс» Владислава Гаврикова в топ-25 игроков НХЛ, которых могут обменять до дедлайна.
«Поскольку Зак Веренски выбыл на сезон, никто не играет в «Коламбусе» больше, чем Гавриков (более 22 минут за матч), и на протяжении первой трети сезона он редким игроком, завершавшим встречи с плюсом в графе показатель полезности, в команде, полной минусов. Ему 27 лет, он будущий неограниченный свободный агент, сейчас зарабатывает $ 2,8 млн и находится в очереди на существенное увеличение зарплаты. Помните, как ещё в 2021 году «Блю Джекетс» творчески обменяли Давида Савара в «Тампа-Бэй» через Детройт в сложной сделке, которая принесла им выбор в первом раунде? Если бы они обменяли Гаврикова, за него могли бы выложить аналогичный пакет», — приводит слова Духачека The Athletic.
- 16 декабря 2022
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