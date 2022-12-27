Журналист из США включил попадание Овечкина в «клуб 800» в список лучших событий года

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен составил список из 22 главных историй 2022 года в НХЛ. Обозреватель добавил попадание российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в «клуб 800».

«Разумеется, Алекс Овечкин сделал это благодаря хет-трику — 29-му в своей легендарной карьере в НХЛ.



Овечкин, левый крайний нападающий «Кэпиталз», присоединился к Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801) в эксклюзивном «клубе 800», забив три гола в победном матче с «Блэкхоукс», завершившемся со счётом 7:3 на «Юнайтед Центре» 13 декабря.



Овечкин начал встречу с 797 голами. Всего за 24 секунды матча он забросил 798-ю шайбу. Гол №799 случился в большинстве на отметке 8 минут 14 секунд первого периода. Он забил свой 800-й гол в борьбе перед воротами «Чикаго» на отметке 6:34 третьего периода.



Кепки посыпались на лёд, и товарищи по команде высыпали на лёд, чтобы окружить Овечкина. Толпы фанатов на гостевой арене скандировали для Овечкина: «Ови, Ови, Ови», — приводит слова Розена официальный сайт НХЛ.