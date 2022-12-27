Леклер: думал, что рекорд Гретцки не побьют. Теперь удивлюсь, если Ови не сделает это

Бывший вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Леклер прокомментировал погоню российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Великий канадский нападающий лидирует в НХЛ по количеству голов. Гретцки забросил 894 шайбы. На счету Овечкина сейчас 802 гола.

«Несколько лет назад ты сказал бы: «Что, рекорд Гретцки? Нет». Он будет игроком нашего поколения, который приблизится к Уэйну. Ты всегда думал, что этот рекорд никогда не будет побит. Лично я был одним из парней, которые так думали. А теперь я буду удивлён, если Ови не побьёт этот рекорд», — приводит слова Леклера Washington Post.

Напомним, вратарь «Коламбуса» стал первым голкипером НХЛ, ворота которого поразил Овечкин.