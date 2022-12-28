«Каролина» всухую обыграла «Чикаго», у Свечникова – «+1»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Уже на четвёртой минуте матча чешский форвард Мартин Нечас открыл счёт голам в игре. Ему ассистировали Брент Бёрнс и Пол Штястны. На 9-й минуте матча Йеспер Фаст удвоил преимущество своей команды. Бретт Песке и Брэди Шей отметились голевыми передачами. А итоговый счёт на табло установил Джоржан Мартинук на 45-й минуте. Джордан Стаал отдал ему голевой пас.
В этой игре участие принял российский нападающий Андрей Свечников. Его коэффициент полезности – «+1». В запасе остался российский голкипер Пётр Кочетков.
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