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«Каролина» всухую обыграла «Чикаго», у Свечникова – «+1»

«Каролина» всухую обыграла «Чикаго», у Свечникова – «+1»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Уже на четвёртой минуте матча чешский форвард Мартин Нечас открыл счёт голам в игре. Ему ассистировали Брент Бёрнс и Пол Штястны. На 9-й минуте матча Йеспер Фаст удвоил преимущество своей команды. Бретт Песке и Брэди Шей отметились голевыми передачами. А итоговый счёт на табло установил Джоржан Мартинук на 45-й минуте. Джордан Стаал отдал ему голевой пас.

В этой игре участие принял российский нападающий Андрей Свечников. Его коэффициент полезности – «+1». В запасе остался российский голкипер Пётр Кочетков.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Нечас (Бёрнс, Штястны) – 03:36 (5x5)   2:0 Фаст (Песке, Шей) – 08:53 (5x5)   3:0 Мартинук (Стаал) – 44:55 (5x5)
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