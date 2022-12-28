19 сейвов Сорокина и голевая Романова помогли «Айлендерс» обыграть «Питтсбург»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.



Уже на второй минуте игры Андерс Ли открыл счёт. На 16-й минуте Пьер-Оливье Жозеф сравнял. Но на 21-й минуте Мэтью Барзал вывел свою команду вновь вперёд. Через 11 минут укрепил преимущество Джош Бейли с передачи российского защитника Александра Романова. На 37-й минуте Барзал оформил дубль. А итоговый счёт на табло установил Андерс Ли на 44-й минуте.

У хозяев на воротах стоял россиянин Илья Сорокин. Ему удалось отразить 19 бросков по своим воротам. За гостей играл российский нападающий Евгений Малкин. Он заработал коэффициент полезности – «-1».