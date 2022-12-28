19 сейвов Сорокина и голевая Романова помогли «Айлендерс» обыграть «Питтсбург»
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
Уже на второй минуте игры Андерс Ли открыл счёт. На 16-й минуте Пьер-Оливье Жозеф сравнял. Но на 21-й минуте Мэтью Барзал вывел свою команду вновь вперёд. Через 11 минут укрепил преимущество Джош Бейли с передачи российского защитника Александра Романова. На 37-й минуте Барзал оформил дубль. А итоговый счёт на табло установил Андерс Ли на 44-й минуте.
У хозяев на воротах стоял россиянин Илья Сорокин. Ему удалось отразить 19 бросков по своим воротам. За гостей играл российский нападающий Евгений Малкин. Он заработал коэффициент полезности – «-1».
НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2022, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Ли (Нельсон) – 01:03 (5x5) 1:1 Жозеф – 15:13 (5x5) 2:1 Барзал (Фэшинг, Бейли) – 20:50 (5x5) 3:1 Бейли (Добсон, Романов) – 31:32 (5x5) 4:1 Барзал – 36:42 (5x5) 5:1 Ли (Нельсон, Пулок) – 43:33 (5x5)
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