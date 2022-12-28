«Миннесота» переиграла «Виннипег», у Кирилла Капризова голевой пас

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.



Уже на шестой минуте матча Джаред Сперджен открыл счёт голам в игре. Спустя минуту Матс Цуккарелло удвоил преимущество гостей. Ему с передачей помог российский нападающий Кирилл Капризов. На 11-й минуте игры Пьер-Люк Дюбуа отыграл один гол для хозяев льда.



Во второй двадцатиминутки был забит один гол – Фредерик Годро отличился на 29-й минуте. В третьем периоде, на 58-й минуте, Сэмми Уокер установил итоговый счёт на табло.

Таким образом, «Миннесота» поднялась на пятое место в Западной конференции.