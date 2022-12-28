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«Миннесота» переиграла «Виннипег», у Кирилла Капризова голевой пас

«Миннесота» переиграла «Виннипег», у Кирилла Капризова голевой пас
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Уже на шестой минуте матча Джаред Сперджен открыл счёт голам в игре. Спустя минуту Матс Цуккарелло удвоил преимущество гостей. Ему с передачей помог российский нападающий Кирилл Капризов. На 11-й минуте игры Пьер-Люк Дюбуа отыграл один гол для хозяев льда.

Во второй двадцатиминутки был забит один гол – Фредерик Годро отличился на 29-й минуте. В третьем периоде, на 58-й минуте, Сэмми Уокер установил итоговый счёт на табло.

Таким образом, «Миннесота» поднялась на пятое место в Западной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2022, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Сперджен (Хартман, Стил) – 05:29 (5x4)   0:2 Цуккарелло (Капризов, Стил) – 06:32 (5x5)   1:2 Дюбуа (Коннор, Моррисси) – 10:03 (5x5)   1:3 Годро (Цуккарелло, Сперджен) – 28:54 (5x5)   1:4 Уокер (Болди, Годро) – 57:55 (en)
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