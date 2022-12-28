Нюландер заставил грубо ошибиться Тарасенко и принёс победу «Торонто» в овертайме

Завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором на стадионе «Энтерпрайз-центр» «Сент-Луис Блюз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Торонто» отличились Джастин Холл, Джон Таварес, Александр Керфут, Калле Йернкрок. Решающую шайбу в овертайме забросил Вильям Нюландер. Стоит заметить, что победному голу Нюландера предшествовала грубая ошибка российского нападающего хозяев Владимира Тарасенко. Форвард «Сент-Луиса» угодил под активный прессинг со стороны Нюландера и допустил потерю на чужой синей линии — совершивший перехват швед убежал один на один с Джорданом Биннингтоном и принёс победу «Торонто».

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