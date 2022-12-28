Четыре очка Михеева позволили «Ванкуверу» уверенно обыграть «Сан-Хосе»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:2.

Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей. Также четырьмя очками отметился капитан «косаток» Бо Хорват. Канадец забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Российский форвард «акул» Александр Барабанов результативными действиями не отметился. Также двумя ассистами отметился шведский защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон.

«Ванкувер» одержал третью победу подряд и в следующем матче встретится с «Виннипегом» 30 декабря.