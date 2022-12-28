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Четыре очка Михеева позволили «Ванкуверу» уверенно обыграть «Сан-Хосе»

Четыре очка Михеева позволили «Ванкуверу» уверенно обыграть «Сан-Хосе»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:2.

Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей. Также четырьмя очками отметился капитан «косаток» Бо Хорват. Канадец забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Российский форвард «акул» Александр Барабанов результативными действиями не отметился. Также двумя ассистами отметился шведский защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2022, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Хорват (Михеев, Бёзер) – 04:26 (5x5)   2:0 Петтерссон (Педерсон, Шенн) – 16:03 (5x5)   2:1 Майер (Карлссон, Кутюр) – 19:09 (5x4)   3:1 Михеев (Кузьменко, Майерс) – 24:36 (5x5)   4:1 Хьюз (Михеев, Хорват) – 26:16 (5x5)   5:1 Хорват (Бёзер) – 52:11 (5x5)   5:2 Майер (Карлссон) – 54:33 (5x5)   6:2 Бёзер (Хорват, Михеев) – 57:32 (5x5)

«Ванкувер» одержал третью победу подряд и в следующем матче встретится с «Виннипегом» 30 декабря.

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