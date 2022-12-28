Лидер «Чикаго»: не удивлюсь, если Овечкин доберётся и до отметки в 1000 голов

Нападающий и лидер «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Капитан «столичных» за карьеру в НХЛ забросил 802 шайбы. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Я не удивлюсь, если он будет делать это [забивать голы] ещё четыре или пять лет. Не удивлюсь, если он доберётся и до отметки в 1000 голов, если быть честным с вами. У него была потрясающая карьера, и он продолжает писать её историю», — приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ.
Напомним, на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». В этой игре победу одержали гости со счётом 4:0.
- 28 декабря 2022
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