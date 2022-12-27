Борис Майоров: мне всё равно, что Овечкин в НХЛ рекорды ставит, это не российское, не наше
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Председатель тренерского совета ФХР Борис Майоров высказал своё мнение о российском капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Нападающий 24 декабря обогнал легендарного канадского хоккеиста Горди Хоу по голам в НХЛ. Это позволило Овечкину выйти на единоличное второе место в истории лиги по количеству заброшенных шайб.
«Овечкин? Меня этот хоккей вообще не интересует. Мне до лампочки хоккей Америки и Канады и то, что Овечкин там рекорды ставит, — мне всё равно. Это не российское, не наше, поэтому меня не интересует», — приводит слова Майорова Metaratings.ru.
Напомним, на счету Горди Хоу 801 шайба. Овечкин забил 802 гола за североамериканскую карьеру. Лидирует в гонке снайперов за всю историю НХЛ Уэйн Гретцки с 894 шайбами.
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