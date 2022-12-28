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Лучший бомбардир в истории КХЛ: буду гордиться тем, что играл с Овечкиным в одной команде

Лучший бомбардир в истории КХЛ: буду гордиться тем, что играл с Овечкиным в одной команде
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Бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» и лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин поделился мнением о российском форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Экс-хоккеист ответил на вопрос, сможет ли 37-летний капитан «столичных» побить рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

«Не хотелось бы загадывать, но я надеюсь на то, что он сможет. Он своей игрой и своей результативностью показывает, что это в его силах продолжать штамповать голы. Я только буду гордиться тем, что играл с Александром в одной команде, в сборной России, и поддержку его на все 100. Каждый спортсмен переживает за своих партнёров, очень хорошо, что он преодолел цифру в 802 гола. Осталось совсем чуть-чуть, но как говорится: «Последний шаг — он трудный самый». Хочу пожелать Александру удачи и, главное, без травм», — приводит слова Мозякина «Копейский рабочий».

Отметим, что Овечкин отстаёт от Гретцки на 92 гола. На счету российского форварда 802 гола, у канадского нападающего — 894.

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