«Локомотив» одержал пятую победу подряд, обыграв «Куньлунь». У Шалунова — дубль

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).
На второй минуте Люк Локхарт вывел китайскую команду вперёд. На 10-й минуте Максим Шалунов в большинстве сравнял счёт. На 42-й секунде нападающий оформил дубль. На 36-й минуте Винсент Ловерде с передачи Тайлера Вона сравнял счёт. На 41-й минуте Александр Полунин после паса Максима Берёзкина забил третий гол железнодорожников в матче. На 53-й минуте Денис Алексеев забросил четвёртую шайбу.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 3 января в гостях сыграет с «Витязем». «Локомотив» 30 декабря в Москве встретится с ЦСКА.
- 28 декабря 2022
-
21:29
-
21:13
-
20:53
-
20:47
-
20:42
-
20:35
-
20:27
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:19
-
20:01
-
19:59
-
19:56
-
19:29
-
19:19
-
19:13
-
18:54
-
18:53
-
18:47
-
18:25
-
18:22
-
17:52
-
17:39
-
17:27
-
16:59
-
16:21
-
15:54
-
15:26
-
15:06
-
14:31
-
14:16
-
13:51
-
13:36
-
13:22